Суд по «делу Хизб ут-Тахрир» назначили на выходной – адвокат

Подконтрольный Кремлю суд в Крыму назначил очередное судебное заседание по «делу Хизб ут-Тахрир» на выходной день. Об этом 8 апреля на своей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Завтра, 09 апреля, воскресенье, в 10 часов в Киевском районном суде, пройдут продления арестов Бахчисарайским арестованным по «делу Хизб-ут Тахрир». Столько людей арестовывают, что уже по воскресеньям судам приходится работать», – написал Курбединов.

В начале марта сообщалось, что суд в Крыму отклонил аппеляцию свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае.

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».