Забытая победа: поход Болбочана на Крым. Часть 1

22 апреля – особая дата в украинской военной истории. В этот день в 1918 году войска Петра Болбочана прорвали большевистские укрепления на Чонгаре и двинулись на освобождение Крыма. К 99-летию одной из самых выдающихся операций Украинской революции предлагаем вашему вниманию цикл «Забытая победа». В этот раз речь пойдет о международной ситуации вокруг полуострова.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.

Время эфира: 18:50 – 19:00. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.