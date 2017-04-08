В Симферопольском районе намерены провести реконструкцию боя времен Второй мировой войны

В селе Мирное Симферопольского района на базе мемориального комплекса жертвам фашистского террора 1941-1945 годов намерены реконструировать бои времен Второй мировой войны. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев.

«Реконструкторы воссоздадут трагические события, происходившие в концлагере «Красный», известном во всем мире как самый крупный в Крыму лагерь смерти. До его освобождения в 1944 году в лагере было замучено около 15 тысяч партизан, подпольщиков и членов их семей. Узников уничтожали путем истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми», – отметил Макеев.

По его словам, также состоится уникальное воспроизведение исторических событий, в частности, история ареста и расстрела группы подпольщиков «Сокол», действовавшей в годы Второй мировой, эпизод боя освобождения Симферопольского района от немецко-фашистских захватчиков.