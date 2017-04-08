В Феодосии ожидают прибытие «Поезда Победы»

В честь 73-й годовщины освобождения Феодосии от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 13 апреля, в город прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Грузовики, мотоциклы, полевые орудия с эмблемами Красной Армии выстроятся на площади, где в это время развернется торжественное мероприятие с участием представителей городской власти, горожан, местных творческих коллективов. Апофеозом праздника станет прибытие на центральный вокзал Феодосии праздничного ретро-поезда», – отметили в пресс-службе.

Раньше сообщалось, что 11 апреля «Поезд Победы» прибудет в Керчь.

В Симферополе в прошлом году, в связи с прибытием на железнодорожный вокзал «Поезда Победы», усилили меры безопасности, были установлены временные заборы, перекрыты для прохода тротуары, образованы коридоры для входа и выхода на вокзал.

В составе «Поезда Победы» – шесть вагонов, в том числе, открытые платформы, на которых выставлена техника военных лет, а также вагон-теплушка с ретро-музеем внутри. В одном углу вагона-музея размещена карта крымской наступательной операции 1944 года, а также портреты Ленина и Сталина, в другом – продемонстрированы условия отправки солдат на фронт: деревянные нары и печка-буржуйка.