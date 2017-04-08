В Ялте прошел митинг «Вместе против террора»

В аннексированной Ялте 8 апреля прошел митинг «Вместе против террора»в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге, который произошел в метро 3 апреля, сообщает пресс-служба российской администрации города.

В мероприятии приняли участиеветераны и участники Второй мировой войны, представители подконтрольной Кремлю администрации города Ялты и Ялтинского городского совета, депутаты крымского парламента, Благочинный церквей Ялты протоиерей Адам Дмитренко, местный имам Осман Топуз, настоятель армянской апостольской святой православной церкви во имя Святой Репсиме протоиерей отец Иеримия Макиян, руководитель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община городского округа Ялта» Владлен Люстин, представители общественных организаций, правоохранительных органов, политических партий, многочисленные жители и гости Южного берега Крыма.​

«Сегодня в память о погибших простых гражданских людях, вместе с их родными и близкими разделяем горечь невосполнимой утраты. Мы собрались сегодня здесь, чтобы сказать «НЕТ» террору, нас не запугать! Мы должны объединиться перед угрозой, встать на защиту наших человеческих идеалов», – сказала во время выступления заместитель председателя Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Людмила Ковалева.

По информации пресс-службы, участники акции почтили память жертв теракта минутой молчания. По завершению митинга жители и гости города возложили цветы.

Ранее сообщалось, что подобные митинги прошли в Керчь, Севастополе и Симферополе.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за него. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.

В Следственном комитете России сообщили 4 апреля, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов. Российские следователи сделали это заявление через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.