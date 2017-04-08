Митинги «Мы против террора» прошли в Джанкое и Бахчисарае

Митинги «Мы против террора» прошли 8 апреля в Джанкое и Бахчисарае. В мероприятиях принимали участие местные жители, сотрудники российских администраций города, общественные организации, ветераны Второй мировой войны и Афганистана.

По сообщениям пресс-службы администрации Джанкоя, участники митинга выкрикивали лозунги «Санкт-Петербург, мы с тобой!», «Россия против террора», «Терроризм – угроза обществу». Позже собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Митинг в Бахчисарае был организован членами Общественного совета Бахчисарайского района. Как проинформировали в пресс-службе, в мероприятии должны были принять участие около тысячи человек, однако их оказалось «вдвое больше, чем заявлено».

«По поводу терроризма, не может быть двух мнений, ему нет ни оправданий, ни места в нашей жизни. О связанных с ним трагедиях необходимо знать и помнить, какими бы горькими и болезненными не были воспоминания. Единство народа победило в свое время фашизм, а общая память не допустила его возрождения. И теперь именно единство и память смогут стать главными опорами в борьбе с новой угрозой цивилизованному миру», – сказал во время выступления председатель Общественного совета города Борис Литов.

Подобные митинги прошли и в других городах Крыма: Феодосии, Керчи, Севастополе, Симферополе и Ялте.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести по всей стране 8 апреля митинги против терроризма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».