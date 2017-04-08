Режиссер Ахтем Сейтаблаев заканчивает съемки фильма «Киборги»

Режиссер Ахтем Сейтаблаев завершает съемочный период в работе над фильмом «Киборги», посвященном защитникам донецкого аэропорта. Об этом Крым.Реалии рассказал художник-постановщик фильма Шевкет Сеидаметов.

«Сейчас в Гончаровске (Черниговская область – КР) последние часы съемок. Снимаем базу в Песках и проезды», – сказал он.

Сеидаметов отметил, что съемки проходили в Киеве, а также в Чернигове и в Черниговской области.

«Сначала павильон в Киеве, потом Гончаровск, полигон и аэродром в Чернигове», – добавил он.

Сейтаблаев в комментарии Крым.Реалии отметил, что фильм посвящен становлению украинского государства и рассказывает об истории молодого украинца и его друзей, которые участвовали в боевых действиях в Донецком аэропорту.

«Главный герой с позывным «Мажор», из состоятельной семьи, он пошел добровольцем в АТО, это его история и история его боевых товарищей», – сказал Сейтаблаев.

По словам продюсера фильма Иванны Дядюры, премьера фильма «Киборги» запланирована на 6 декабря 2017 года. По ее словам, фильм снимается на средства государственного бюджета, предоставленных Государственным агентством по делам кино, и частными инвесторами.

О начале работы над фильмом «Киборги» стало известно в феврале 2017 года.

Одновременно со съемками «Киборгов» Ахтем Сейтаблаев продолжает работу над фильмом «Чужая молитва», премьера которого запланирована на 18 мая 2017 года.