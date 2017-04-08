Митинги против террора прошли еще в пяти районах Крыма

Митинги против террора в субботу, 8 апреля, прошли еще в пяти районах Крыма: Ленинском, Красногвардейском, Кировском, Нижнегорском и Раздольненском.

В поселке Ленино мероприятие организовали у Обелиска Славы. Как сообщает подконтрольная Кремлю администрация Ленинского района, митинг начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербургском метро 3 апреля 2017 года.

«Погибли люди разного возраста, разных национальностей, у них были свои мировоззрения, свои планы на дальнейшую жизнь, а их просто уничтожили. Общее горе сплотило нас, и мы призываем всех людей быть вместе. Мы граждане огромной страны, нас никогда не согнуть, терроризм не пройдет. Россию не запугать, на колени не поставить» – отметил глава администрации района Александр Мачусский.

В Красногвардейском митинг провели на центральной площади поселка. По информации пресс-службы российской администрации города, в мероприятии приняли участие около 500 человек.

«Со сцены звучали слова о терроризме, как угрозе мирового порядка, о сплоченности наших граждан против его проявления, а также о поддержке нашего президента Владимира Путина», – говорится в сообщении.

В поселке Кировское митинг проходил под лозунгом «Мы вместе против террора». В пресс-службе российской администрации Кировского района проинформировали, что в мероприятии приняли участие руководство района, представители администрации, российского управления ОМВД по Кировскому району, руководители и представители общественных организаций, трудовых коллективов, представители духовенства, учащиеся образовательных организаций, жители поселка.

В поселке Нижнегорский митинг начался с минуты молчания в память о погибших в Петербурге. Позже участники мероприятия возложили цветы. По сообщениям пресс-службы района, на митинге раздавали памятки от антитеррористической комиссии «Нижнегорский – территория безопасности».

В подконтрольной Кремлю администрации Раздольненского района проинформировали, что организаторами митинга выступили общественные организации и советы ветеранов. Также в пресс-службе назвали точное число присутствующих на мероприятии – 342 человека.

Подобные митинги прошли и в других городах Крыма: Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Керчи, Севастополе, Симферополе и Ялте.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести по всей стране 8 апреля митинги против терроризма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».