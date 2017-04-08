«Укртелеком» прекратил работу на неподконтрольной части Луганской области

Публичное акционерное общество «Укртелеком» сообщило, что больше не предоставляет услуги на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Это произошло «в связи с утратой контроля над телекоммуникационной сетью», говорится в коротком сообщении, датированном 7 апреля. Недоступными стали как услуги телефонной связи, так и доступа к сети интернет.

Ранее на этой неделе пользователи социальных сетей, живущих на оккупированной части Луганщины, сообщали, что недоступными стали услуги фиксированной связи, которые предоставлял «Укртелеком». Часть этих людей надеялась, что речь идет о временном характере перебоев со связью.

Аналогичные услуги на неподконтрольной части Донецкой области не предоставляются еще с 1 марта 2017 года. Тогда в сообщении «Укртелекома» говорилось, что причиной отключения стало вмешательство неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети», – указывалось в сообщении.

Компания «Укртелеком», которая ранее была государственной, а ныне принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, является фактическим монополистом на рынке фиксированной связи. «Укртелеком» предоставляет в настоящее время и другие услуги, в том числе – доступ к сети интернет.