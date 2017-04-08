Из-за шторма в Севастополе остановили движение катеров и паромов

Из-за шторма в Севастополе временно приостановили движение катеров и паромов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«По погодным условиям с 16.00 остановлено движение парома. С 17.00 прекращает движение катер по маршруту Артбухта-Радиогока», – говорится в сообщении.

Накануне в Крымусообщали об ухудшении погодных условий 8 апреля и ночью 9 апреля. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидаются местами сильные дожди, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 18-23 метров в секунду.