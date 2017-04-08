Атаман Севастопольского казачества предложил создать народный антитеррористический комитет – СМИ

Атаман Севастопольского казачьего округа Александр Красюк во время митинга в память о погибших в метро Петербурга заявил, что в городе необходимо создать народный антитеррористический комитет.

«В мире сегодня неспокойно. Международный терроризм не дремлет. Мы видим, как ряд государственных структур западных стран поддерживает терроризм во всем мире. По военной базе в Сирии ударили ракеты «Томагавк». И Севастополь находится на передовой. В этой связи мы должны быть как никогда едины. Мы провели переговоры с организациями, которые присутствуют на этом митинге, и приняли решение создать в помощь национальному антитеррористическому комитету городской народный антитеррористический комитет», – сказал Красюк, сообщает «Крыминформ».

Он также сообщил, что в комитет «войдут организации, которые доказали свою преданность городу-герою Севастополю в период Русской весны и продолжают ее оказывать и сегодня».

Митинги против террора прошли 8 апреля во нескольких городах Крыма: Джанкое,Бахчисарае, Феодосии, Керчи, Севастополе, Симферополе и Ялте.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести по всей стране 8 апреля митинги против терроризма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».