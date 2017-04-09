Апелляционный суд оставил в силе приговор крымчанину Абилеву – адвокат

Апелляционный суд Винницкой области отклонил жалобу крымчанина Ридвана Абилева и оставил в силе приговор суда первой инстанции – 7 лет лишения свободы. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Абилева Владимир Саушкин.

«Суд признал доводы защиты несостоятельными и отклонил нашу апелляцию. Впрочем, апелляцию прокуратуры суд тоже не удовлетворил, они обжаловали решение оправдать Абилева по первому эпизоду. Приговор вступил в законную силу», – сказал Саушкин.

Он добавил, что его клиент намерен подавать кассационную жалобу на решение суда. Адвокат напомнил, что, по мнению защиты, в процессе следствия была нарушена подследственность – дело Абилева по решению прокуратуры расследовала Служба безопасности Украины, хотя, в соотвествии с законодательством Украины дела об организации незаконного пересечения границы относятся к подследственности полиции.

Так же защита Абилева указывала, что обвинение базировалось на некачественной аудиозаписи допроса одного из граждан России, которого, по мнению следствия, Абилев переправил через украинско-польскую границу.

По словам адвоката, Абилев остается в следственном изоляторе Винницы и знакомится с материалами дела. Саушкин добавил, что его подзащитного вскоре могут отправить для отбытия приговора в колонию с усиленными мерами безопасности в городе Литин (Винницкая область).

СБУ обвинила 30-летнего экс-бойца добровольческого батальона «Крым» Ридвана Абилева в организации незаконного перемещения мигрантов через государственную границу Украины. До оглашения приговора Абилев находился на свободе под залогом в 121 тысячу гривен. Абилев не имеет статуса участника боевых действий, однако известно, что он участвовал в АТО на территории Донецкой области.

Добровольческий батальон «Крым», сформированный из крымских татар, участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, а затем был расформирован.