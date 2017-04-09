Из Симферополя на срочную службу намерены отправить 150 человек

Военный комиссариат Симферополя намерен отправить на срочную службу в армии 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Всего по стране в срок до 15 июля более 150 тысяч молодых людей окажутся в своих воинских частях для прохождения службы. Военным комиссариатом Симферополя запланированы к обследованию, подготовке и отправке в войска различного назначения более 150 молодых людей, постоянно проживающих на территории нашего города», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 1 апреля 2017 года ужесточаются меры, направленные на борьбу с «уклонистами».

«Помимо стандартных процедур розыска, уголовной ответственности и прочих, министром обороны России Сергеем Шойгу был предложен ряд мер, формирующих неодобрительное и негативное отношение общества и социума к гражданам, уклоняющимся от военной службы. В частности, вполне возможна открытая публикация в прессе фамилий тех граждан, кто отказывается от выполнения своего конституционного долга по обороне своей Родины», – добавили в ведомстве.

Раньше сообщалось, что в 2017 году число призывников из Крыма увеличится на 30%.

30 марта президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов.