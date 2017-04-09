Фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» на месяц продлили арест – Курбединов

Суд в Крыму продлил на месяц срок ареста фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Об этом 9 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Всем (фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – КР) на месяц продлили арест. Судебное заседание проходило одновременно по всем задержанным, все четверо обвиняемых находились в клетке. Обвинение представило какие-то оперативные данные, что на территории (материковой – КР) Украины эти люди признаны политзаключенными. Сторона обвинения утверждает, что это является основанием не отпускать их, потому что Украина будет способствовать перемещению обвиняемых на свою территорию», – заявил Курбединов

Адвокат добавил, что «в течение трех дней будет подана апелляционная жалоба, после чего будет ее рассмотрение в Верховном суде Крыма».

Раньше сообщалось, что суд проходил в закрытом режиме и на него не пустили никого, кроме адвокатов.

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».