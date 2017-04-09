Россия косвенно ответственна за химическую атаку в Сирии – министр обороны Британии

Британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что Россия несет косвенную ответственность за гибель десятков мирных людей в Сирии в результате химической атаки, совершенной режимом Башара Асада, который Москва поддерживает.

По словам Фэллона, если Россия не хочет и далее нести подобную ответственность, президент Владимир Путин должен выполнить обязательства России по ликвидации запасов химического оружия режима Асада и полностью включиться в мирный процесс под эгидой ООН.

87 сирийцев стали жертвами авиаудара правительственной авиации с применением предположительно снарядов, начиненных газом зарин. Это произошло 4 апреля в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

В ответ утром 7 апреля США нанесли ракетные удары по базе ВВС Сирии «Шайрат», с которой вылетели самолеты, совершившие налет на Хан-Шейхун 4 апреля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что ракетные удары «сыграли на руку экстремистам».

11 апреля Тиллерсон должен посетить Москву, где он планирует заявить о грозящей России изоляции, если она не прекратит поддерживать режим Башара Асада.

10 апреля в Италии встречаются лидеры «Большой семерки», которые выступят с единой позицией по отношению к роли России в сирийском конфликте.