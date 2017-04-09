Зубков платит штрафы каждые 72 часа за отказ уничтожить «здоровых свиней»

В Крыму свиноферма парка львов «Тайган» заплатила около 100 тысяч рублей штрафов за то, что отказывается отдавать свиней на уничтожение. Как сообщил 9 апреля Крым.Реалии бизнесмен Олег Зубков, все животные здоровы.

По его словам, в данный момент свиноферма закрыта ветеринарами, и каждые 72 часа с февраля этого года предприятие платит штрафы за отказ отдать животных на сжигание.

«Штрафов заплатили около 100 тысяч рублей и продолжаем платить каждые 72 часа. Когда будет суд, не знаем. Говорят, что Белогорский суд отказался рассматривать это грязное свинское дело и ветеринары направили материалы в Ялтинский суд. Шансы спасти свиней от сжигания пока очень небольшие, поскольку по их «гоблинским» законам все как будто бы правильно, а по существу – издевательство», – отметил Зубков.

По информации бизнесмена, из-за закрытия российскими властями подсобной свинофермы проблема с кормлением многочисленных крупных хищников становится острее с каждым днем.

«С кормлением хищников большие сложности, но мы работаем, ищем разные варианты и все время что-то придумываем. Однако бесконечно так придумывать не получится, впереди полная неизвестность и плохие предчувствия. Мешать мне желающих очень много, сегодня такая власть в Крыму, помогать отваживаются единицы», – рассказал Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Ялтинский зоопарк «Сказка» первый крупнейший частный зоопарк на постсоветском пространстве. В зоопарке собрана уникальная коллекция из тысячи редких животных, в т.ч. краснокнижных со всего мира. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы. Всего в зоологических парках Олега Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.