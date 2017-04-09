Крымчане смогут записываться на прием к врачу через сайт услуг – власти

Жители Крыма смогут записываться на прием к врачу через сайт услуг. Эта функция станет доступна через полтора месяца, заверил в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель подконтрольного Кремлю министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

«Мы сейчас будем полностью вводить систему электронных очередей. На сегодняшний день можно записаться в 66 медорганизаций на прием к врачу через сайт k-vrachu.ru. В течение полутора месяца можно будет записаться через сайт госуслуг, то есть получить госуслугу в виде записи на прием к врачу. Можно также записаться и по телефону», – уточнил он.

По мнению Деркача, электронная очередь поможет избежать хамства, с которым пациенты сталкиваются в больницах и поликлиниках полуострова.

Ранее сообщалось, что подконтрольная Кремлю прокуратура Симферополя выявила сайты, на которых предлагаются к продаже медицинские справки, и предпринимает меры для блокирования этих интернет-ресурсов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».