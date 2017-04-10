Президент США осудил теракты в церквях Египта

Президент США Дональд Трамп осудил террористические атаки на коптские церкви в египетских городах в воскресенье. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

«Так грустно слышать о теракте в Египте. США решительно осуждает его. У меня серьезная уверенность в том, что президент ас-Сиси справится с ситуацией должным образом», – написал Дональд Трамп.

Ранее сегодня Государственный департамент США назвал нападения «варварскими» и заявил, что Соединенные Штаты «будут продолжать поддерживать безопасность и стабильность Египта в усилиях по борьбе с терроризмом».

По данным египетских властей, из-за терактов в двух коптских храмах в городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье погибли по меньшей мере 44 человека и ранения получили более 100. Власти Египта объявили в стране трехдневный траур, а президент страны Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что в Египте будет введено чрезвычайное положение в 3 месяца.

Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».