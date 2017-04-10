На админгранице с Крымом оштрафовали автомобилиста за незаконный въезд на полуостров

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины выявили накануне, 9 апреля, на админгранице с Крымом автомобиль, нарушивший порядок въезда на территорию аннексированного полуострова. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на автомобиле «SKODA» прибыл гражданин Украины, который направлялся из Ялты в Киев. Во время проверки документов пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы установили, что данный гражданин на вышеуказанном автомобиле выехал с территории Украины в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Гоптовка» и через паромную переправу «Крым» незаконно попал на временно оккупированную территорию», – отметили в ведомстве.

Пограничники привлекли мужчину к ответственности по статье 204-2 КУоАП, а представители ГФС за нарушение статьи 477 Таможенного кодекса Украины наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».