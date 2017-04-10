Гаяна Юксель: Заявления России о множестве украинских и крымскотатарских СМИ в Крыму – профанация

Заявления российских властей о том, что в Крыму вещают более 80 СМИ на крымскотатарском и украинском языках, являются «профанацией и искажением реальности», заявила член Меджлиса крымскотатарского народа, директор информационного агентства QHA Гаяна Юксель на пресс-конференции в Киеве 10 апреля.

«Оккупанты в международных судах и на международных площадках заявляют, что в Крыму более 80 СМИ вещают на крымскотатарском и украинском языках, в том числе это сообщала российская сторона на Международном суде ООН в Гааге. Это профанация, это заявление не соответствует реальности. Количество крымскотатарских СМИ на полуострове не увеличилось, а уменьшилось», – заявила Гаяна Юксель.

Она пояснила, что заявления российских властей опираются на заявки, в которых крымские СМИ указывают различные языки вещания, а не на фактическое вещание этих медиа.

«Создается искаженная картинка, когда СМИ просто заявляет язык (вещания – КР), а оккупанты заявляют это как язык вещания», – пояснила Юксель.

В Киеве 10 апреля проходит пресс-конференция на тему: «Крымскотатарские СМИ: три года сопротивления оккупации», посвященная Дню крымскотатарской журналистики. Организаторами выступили Центр информации о правах человека, министерство информационной политики Украины; Меджлис крымскотатарского народа.