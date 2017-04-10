Военная прокуратура просит Минэкономразвития Украины применить спецсанкции к крымскому предприятию Фирташа

Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) с просьбой применить к ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» (до марта 2015 года – ЗАО «Крымский Титан» – КР) специальную санкцию – временно приостановить его внешнеэкономическую деятельность – за отправку титанового рудного сырья в аннексированный Крым. Минэкономразвития уже применило другую специальную санкцию – индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности за нарушение статьи 1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте». Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

По мнению украинского министерства, прокуратура не привела достаточных обоснований своих обвинений в поставках предприятием сырья на оккупированную территорию.

В связи с эти ведомство обратилось в украинскую Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой изучить предоставленную военной прокуратурой информацию, выразить позицию по этой ситуации и уточнить конкретные положения законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, которые могут быть основанием для применения этого вида специальных санкций.

Пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины 27 октября 2016 года сообщила, что крымское предприятие «Юкрейниан Кемикал Продактс» может прекратить внешнеэкономическую деятельность из-за нарушения «торгового эмбарго» Крыма.

В ведомстве отметили, что основанием для внесения указанного представления стали сведения, полученные в ходе досудебного расследования, о том, что указанное предприятие в 2015-2016 годах, вопреки установленного законодательством Украины запрета, реализовало схему поставок титановой рудного сырья (ильменитового концентрата) на территорию аннексированного Россией Крыма.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий от руководства предприятия.

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».