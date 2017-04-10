Россия представила на винной выставке в Италии крымские вина

В Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Об этом 10 апреля в комментарии Крым.Реалии рассказал Алексей Любецкий, управляющий партнер проекта UA2EU, который занимается продвижением украинского экспорта.

«Здесь находится российский стенд, на котором продвигают краденые вина с оккупированной территории. Их уже неоднократно предупреждали, но они все равно решили выставить продукцию «Новый Свет» и «Инкерман», – отметил Любецкий.

Он утверждает, что сообщил о нарушении в уполномоченные структуры и вызвал финансовую полицию.

«Сейчас отнесу копию закона Евросоюза «О запрете импорта вин», чтобы финансовая полиция предприняла какие-нибудь действия», – добавил Любецкий.

Раньше сообщалось, что на крымском винзаводе «Массандра» начался розлив вин премиум-класса сезона 2015 года, изготовленных на винодельне в Гурзуфе.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.