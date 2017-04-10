Крымскотатарские журналисты отмечают профессиональный праздник

Журналисты крымскотатарских СМИ в понедельник, 10 апреля, отмечают профессиональный праздник – День крымскотатарской журналистики. Его празднуют уже в шестой раз: праздник был утвержден в Бахчисарае на конференции крымскотатарских СМИ в 2011 году.

Именно 10 апреля 1883 года вышел в свет первый номер первого крымскотатарского периодического издания – двуязычной газеты «Терджиман» просветителя Исмаила Гаспринского.

Издание сыграло значительную роль в тюркском и мусульманском мире, а также дало толчок для пробуждения и модернизации крымскотатарского общества.

В Киеве 10 апреля проходит пресс-конференция на тему: «Крымскотатарские СМИ: три года сопротивления оккупации», посвященная Дню крымскотатарской журналистики.

Член Меджлиса крымскотатарского народа, директор информационного агентства QHA Гаяна Юксель в ходе пресс-конференции назвала «профанацией и искажением реальности» заявления российских властей о том, что в Крыму вещают более 80 СМИ на крымскотатарском и украинском языках.

В Крыму пока не сообщают о каких-либо мероприятиях, приуроченных ко Дню крымскотатарской журналистики.