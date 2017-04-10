В ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил подконтрольный Кремлю военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко, сообщает РИА Крым.

«На материк поедут только те, кто изъявил желание служить в военно-десантных войсках. Их немного – где-то в пределах 20 человек. Остальные будут служить на территории Республики Крым», – отметил военком.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу призыва на военную службу в России граждан из аннексированного Крыма.

30 марта президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

Этой весной на полуострове в российскую армию пойдут больше крымчан, чем в предыдущие годы. Об этом в феврале сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко. По его словам, в армию отправят более двух тысяч крымчан, часть из которых направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте России.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклонения от службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».