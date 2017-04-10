В аннексированном Крыму фактически не осталось свободы слова, заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции в Киеве 10 апреля.

«Независимые журналисты живут в Крыму, но они не могут работать, единственное, что они могут себе позволить – это освещать культуру, искусство», – сказала она.

Джеппар подчеркнула, что поскольку крымские татары заявили свою проукраинскую позицию, то в Крыму они стали персонами нон грата. Поэтому сейчас, по ее словам, перед крымскими татарами стоит необходимость создавать информационные и другие медиа-площадки для освещения культурных и других событий.

«Россия создает иллюзию того, чтов Крыму все живут счастливо, что там работают много национальных СМИ, но это не так. Сейчас происходит выдавливание крымскотатарского народа (с полуострова – КР), который стал костью в горле российского оккупанта», – отметила Эмине Джеппар.

10 апреля на пресс-конференции в Киеве член Меджлиса крымскотатарского народа, директор информационного агентства QHA Гаяна Юксель отметила, что заявления российских властей о том, что в Крыму вещают более 80 СМИ на крымскотатарском и украинском языках, являются «профанацией и искажением реальности».

В Киеве 10 апреля прошла пресс-конференция на тему: «Крымскотатарские СМИ: три года сопротивления оккупации», посвященная Дню крымскотатарской журналистики. Организаторами выступили Центр информации о правах человека, министерство информационной политики Украины; Меджлис крымскотатарского народа.