В Крыму планируют «фильтровать» интернет

В подконтрольном Кремлю министерстве внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма хотят ввести фильтрацию потока информации в интернете, чтобы «жёстко и своевременно реагировать на противоправный контент». Это должно оградить население от пропаганды самоубийств или наркотиков. Об этом в интервью «Крымской газете» заявил российский замглавы ведомства Максим Яковлев.

«Если сделать точку фильтрации трафика, с помощью которой в рамках правового поля ненужный контент просто отфильтровывался бы. И у нас не возникали бы проблемы с «синими китами» или продажей наркотиков через Интернет. Пока что в Российской Федерации такая схема не реализована. У Республики Крым есть проработанное технологическое решение. И для такого проекта программно-аппаратный комплекс будет полностью российским, хотя и будет построен на компонентной базе иностранного производства. Мы повторно выйдем с инициативой внедрения точки фильтрации трафика в республике», – пояснил чиновник.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».