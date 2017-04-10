В Симферополе хотят раздать 3 тысячи экземпляров российской «конституции Крыма»

В Симферополе 11 апреля планируют провести акцию по бесплатной раздаче печатной версии российской «конституции Крыма». Акция приурочена к учрежденному после аннексии Крыма «Дню конституции Крыма» и направлена на «повышение правовой культуры граждан». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

«В ходе акции, которая будет проходить в Симферополе на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина с 11:00 до 12:00 часов, крымчанам раздадут 3 тысячи экземпляров печатной версии Конституции», – говорится в сообщении.

Также на 11 апреля в рамках Дня бесплатной юридической помощи запланированы консультации для физических и юридических лиц на 22 участках в городах и районах Крыма. На полуострове пройдут «различные торжественные собрания и праздничные концерты, презентации, викторины, лекции и многое другое», добавили в ведомстве.

После аннексии Крыма Россией на полуострове 11 апреля стали праздновать «День конституции Крыма».

«Конституция Крыма» была принята подконтрольным Москве парламентом полуострова 11 апреля 2014 года. Ее основные положения схожи со статьями Конституции России. Документ декларирует три государственных языка в Крыму – украинский, крымскотатарский и русский – и был опубликован в газете «Крымские известия» 12 апреля 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».