В Крыму сообщают о визите группы испанских политиков и бизнесменов на полуостров. В нее вошли президент национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральный координатор национальной партии Андалузии (г. Малага) Сальвадор Гарсия Урбано. Об этом РИА Крыма сообщил председатель крымского отделения организации «Опора России» Сергей Лапенко.

«Делегация уже в Крыму. Предполагается, что она пробудет здесь с 10 по 15 апреля. За это время пройдет целый ряд встреч с крымскими бизнесменами, в том числе представителями крымского отделения «Опоры России», – сказал Лапенко.

По его словам, испанцам продемонстрируют возможности крымского виноделия, сферы общественного питания, курортно-туристической и строительной отраслей. Запланированы встречи с крымским бизнес-сообществом.

Реакции украинского МИД на это сообщения пока нет.

Аннексированный Россией Крым 16 марта посетили представители Сербской народной партии, а ее лидер Ненад Попович в Симферополе встретился с местными политиками, где заявил, что якобы вопрос принадлежности Крыма решен и «возвращение Крыма на старое место (в Украину – КР) невозможно».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».