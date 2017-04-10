МИД Украины проверяет информацию о визите группы испанских политиков в Крым

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о визите группы испанских политиков и бизнесменов в аннексированный Россией Крым. Об этом Крым.Реалии сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Нам необходима проверенная информация по таким визитам. Нам нужен полный фактаж, чтобы информация была фактологически выверена», – отметила она.

В Крыму днем 10 апреля сообщили о визите президента национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральном координаторе национальной партии Андалузии (город Малага) Сальвадоре Гарсия Урбано.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».