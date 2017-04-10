Крымское вино убрали с российского стенда на выставке в Италии, после обращения в полицию

В Италии на винной выставке Vanitaly российская сторона убрала со своего стенда крымское вино, после обращения в местную финансовую полицию управляющего партнера проекта UA2EU Алексея Любецкого.

«После моего личного обращения в финансовую полицию, местную, на том месте, где, собственно, были бутылки с крымским вином, их больше нет», – сказал Любецкий в комментарии Крым.Реалии.

Ранее он сообщал, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории».

В украинском МИД Крым.Реалии подтвердили, что на данный момент идет работа над проверкой информации.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.