В России арестовали преподавателя математики из-за акций протеста 2 апреля

В Москве суд на два месяца арестовал преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и массовых беспорядков во время несогласованной акции протеста в российской столице 2 апреля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщает «Медиазона».

25-летнего Богатова, преподавателя Московской финансово-юридической академии, задержали 6 апреля. По версии следствия, он под вымышленным именем призвал в социальных сетях к насилию во время митинга 2 апреля. Сам Дмитрий Богатов обвинения отвергает.

Ранее следователи уже требовали арестовать Богатова, однако 7 апреля суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, сославшись на то, что Уголовно-процессуальный кодекс России не предусматривает заключения под стражу по делам небольшой тяжести, в том числе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам.

Сразу после этого, в ночь на 8 апреля, преподавателю предъявили новые обвинения: в подготовке к организации массовых беспорядков и призывах к терроризму. Российские следователи вновь обратились в суд с требованием арестовать Богатова.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Вскоре после этого в соцсетях появилась информация о новой акции протеста, назначенной на 2 апреля. В день проведения мероприятия на Манежной площади в Москве собрались около 50 человек, в том числе прокремлевские активисты. Несколько активистов задержали.