Готов совершить акт самосожжения, если власти отберут земельный участок – крымский общественник

Крымский общественник Ленур Усманов готов совершить акт самосожжения на Красной площади в Москве, если российские власти полуострова отберут у него земельный участок. Об этом 10 апреля Крым.Реалии сообщил сам общественник.

«Меня стали вызывать в суд по вопросу изъятия моего земельного участка, как якобы незаконно полученного. Участок находится в Балаклаве урочище Аязма, это дачно-строительный кооператив «Дружба-9». У меня есть все документы на него. Считаю, что данные неправомерные действия властей Севастополя направлены на меня, как месть за мою независимую активную гражданскую позицию, за жесткую, но конструктивную критику власти. Очевидно, меня хотят уничтожить, как общественника, дабы другим неповадно было. Но я сдаваться не буду, если меня лишат земли, то я заявляю, что совершу публичный акт самосожжения на Красной площади. Это будет мой последний акт уже в защиту тех общественников, кого власти захотят также заткнуть, как меня!», – рассказал он.

Ленур Усманов сообщил, что был активным участником так называемой «крымской весны».

«Никогда не думал, что за поддержку России, меня российские власти теперь хотят лишить всего. В случае если не смогу отстоять свое право на землю, то видимо придется совершить акт самосожжения ввиду отсутствия полноценной возможности отстоять свое право на землю. Для меня лишиться земли – значит лишиться Родины»,– отметил общественник.

Решением подконтрольного Кремлю Балаклавского суда вынесено решение об изъятии участков кооператива «Дружба-9» в пользу Севастополя. Данное решение вынесено, якобы из-за подлога документов при оформлении бумаг на кооператив.

В сентябре во время сноса кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже в Ялте, хозяин заведения Александр Стрекалин совершил акт самосожжения, выражая протест против сноса строения.