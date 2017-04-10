Итальянские организаторы выставки вина требуют от России убрать товары из Крыма – Беца

Итальянские организаторы выставки Vanitaly, которая проходит в Вероне, требуют от российской стороны не выставлять вино из Автономной Республики Крым. Об этом в своем Twitter написала спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
«Согласно решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование русской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках «Vinitaly-2017», – написала Беца.
Она также отметила, что МИД Украины отправило ноту итальянской стороне с целью прекратить экспозицию крымского вина.
Ранее управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории». После чего он обратился в финансовую полицию города с целью прекратить выставлять вино из Крыма на стенде России.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: