Удары США уничтожили 20% сирийской авиации – Маттис

Министр обороны США Джеймс Маттис заявляет, что во время ударов крылатых ракет по сирийской военной базе были уничтожены или повреждены 20% боевой авиации, которую используют силы президента Сирии Башара аль-Асада.

«Сирийские власти потеряли возможность заправлять и перевооружать летательные аппараты на аэродроме Шайрат. Сирийские власти будут задумываться перед тем, как снова использовать химическое оружие», – говорится в заявлении Маттиса.

Во время возможной химической атаки 4 апреля в подконтрольном сирийским повстанцам городе Хан-Шейхун погибли более 80 человек.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на атаку в городе Хан-Шейхун, в которой Запад обвиняет режим Асада. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.