Из-за ухудшения отношений России и Турции не могу участвовать в проектировании Стамбульского зоопарка – Зубков

Анонсированное владельцем ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олегом Зубковым проектирование и строительство мега-зоопарка в пригороде Стамбула проходит без его активного участия. Об этом он сообщил Крым.Реалии.

Как сообщает крымский бизнесмен, на его участии в проекте негативно сказалось осложнение отношений между Турцией и Россией.

«Сейчас идет проектирование Стамбульского зоопарка. На моем активном участии в проекте отчасти сказывается общее ухудшение взаимоотношений между Турцией и Россией. МИД Турции официально не признал Крым территорией России. Отменено паромное сообщение между Турцией и Крымом», – рассказал Крым.Реалии Зубков.

По словам бизнесмена, он рассчитывал на паромное сообщение Турции с Крымом, благодаря чему собирался вывезти часть уже перенаселенной коллекции парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» в проектируемый Стамбульский зоопарк.

В январе владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом.

Ялтинский зоопарк «Сказка» – первый крупнейший частный зоопарк на постсоветском пространстве. В зоопарке собрана уникальная коллекция из тысячи редких животных со всего мира, в том числе краснокнижных. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар, из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы.