Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя отложил на среду, 12 апреля, заседание по делу Редвана Сулейманова – фигуранта «дела крымских диверсантов», которого обвиняют в ложном сообщении о минировании транспортных объектов в Крыму. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, судья отложил заседание, так как по неизвестным причинам в суд не доставили подсудимого.

Из-за этого и защита, и обвинение сочли невозможным продолжать процесс.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.

Фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову подконтрольный Кремлю Киевский районный суд в Крыму продлил арест 20 марта 2017 года.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.