Прокуратура Автономной Республики Крым допросила четырех осужденных украинскими судами лиц, которых после аннексии Крыма перевели отбывать наказание на территорию России. Всех их признали потерпевшими. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках досудебного расследования прокуратурой автономии были допрошены осужденные украинскими судами лица, которых в марте текущего года передали на территорию Украины из Российской Федерации, где последние в нарушение требований международного законодательства, в частности ст. 15 Римского статута (военное преступление в виде перемещения осужденных из оккупированной территории на территории государства-оккупанта) отбывали наказание на основании незаконных решений оккупационных властей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все четыре потерпевших уже дали показания о нарушении их прав при незаконном перемещении их на территорию России для отбывания наказания. В частности, они сообщили о бесчеловечном или унижающем честь и достоинство личности обращении, причинении телесных повреждений, принуждении к принятию гражданства России, неоказании квалифицированной медицинской помощи, нарушении права на защиту при пересмотре судебных решений и тому подобное.

В Прокуратуре АРК уточнили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны – КР).

«В уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью привлечения виновных лиц к ответственности», – отметили в пресс-службе ведомства.

17 марта из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины передали 12 заключенных.

12 граждан Украины были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, до аннексии Крыма Россией. Они выразили желание на перемещение на украинский материк.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».