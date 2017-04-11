Киев не должен наказывать венгров Украины за двойное гражданство – глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта было бы «неприемлемым» наказание венгров Украины за двойное гражданство.

Он выразил надежду, что Киеву и Будапешту удастся достичь двустороннего соглашения, которое не нанесет вреда венграм Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с главами внешнеполитических ведомств Украины, Словакии и Чехии.

«Двойное гражданство – это европейский феномен. Не нужно наказывать никого только за то, что человек является гражданином страны Евросоюза и страны, не являющейся членом ЕС. Для Венгрии это было бы неприемлемо, если бы венгров наказывали за то, что они венгерскими гражданами и одновременно добропорядочными гражданами Украины», – сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что речь не идет о том, чтобы кого-то наказывать, однако основы получения гражданства четко определены в украинской Конституции.

«Иметь на ключевых должностях людей, у которых есть два или три, или сколько паспортов, учитывая нашу ситуацию - а мы, по сути, в состоянии войны с Россией – это принципиально неприемлемо. И это также будет моей личной и политической позицией, чтобы найти выход из этой ситуации», – сказал Климкин, подчеркнув, что вопрос двойного гражданства является принципиальным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко 30 марта предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Министры иностранных дел трех стран Вышеградской четверки посещают Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией на Донбассе и обсудить дальнейшую практическую помощь Украине, а также дальнейшее сотрудничество в формате В4 + Украина (Вышеградская четверка плюс Украина).

В марте президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому гражданин, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается, что дал согласие на прекращение гражданства Украины. В то же время профильный комитет Рады рекомендовал этот законопроект к повторному первому чтению и выступил против автоматического лишения гражданства Украины.