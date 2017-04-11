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Новости

Киев не должен наказывать венгров Украины за двойное гражданство – глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта было бы «неприемлемым» наказание венгров Украины за двойное гражданство.

Он выразил надежду, что Киеву и Будапешту удастся достичь двустороннего соглашения, которое не нанесет вреда венграм Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с главами внешнеполитических ведомств Украины, Словакии и Чехии.

«Двойное гражданство – это европейский феномен. Не нужно наказывать никого только за то, что человек является гражданином страны Евросоюза и страны, не являющейся членом ЕС. Для Венгрии это было бы неприемлемо, если бы венгров наказывали за то, что они венгерскими гражданами и одновременно добропорядочными гражданами Украины», – сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что речь не идет о том, чтобы кого-то наказывать, однако основы получения гражданства четко определены в украинской Конституции.

«Иметь на ключевых должностях людей, у которых есть два или три, или сколько паспортов, учитывая нашу ситуацию - а мы, по сути, в состоянии войны с Россией – это принципиально неприемлемо. И это также будет моей личной и политической позицией, чтобы найти выход из этой ситуации», – сказал Климкин, подчеркнув, что вопрос двойного гражданства является принципиальным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко 30 марта предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Министры иностранных дел трех стран Вышеградской четверки посещают Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией на Донбассе и обсудить дальнейшую практическую помощь Украине, а также дальнейшее сотрудничество в формате В4 + Украина (Вышеградская четверка плюс Украина).

В марте президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому гражданин, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается, что дал согласие на прекращение гражданства Украины. В то же время профильный комитет Рады рекомендовал этот законопроект к повторному первому чтению и выступил против автоматического лишения гражданства Украины.

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