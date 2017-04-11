В Крыму отсутствует политическая активность населения – эксперт

Организованные российскими властями антитеррористические митинги в аннексированном Крыму показали, что на полуострове практически отсутствует политическая активность населения. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Митинги стали ответом на страх, который проявился, и на протесты, которые прошли. В этом смысле Крым не является типичным каким-то российским регионом, там митинги против премьер-министра Медведева не проходили. Политическая активность если и есть там, то не публичная. Если российские власти в регионе икс делают усилия по предотвращению политической активности на единицу, то в Крыму это делают на десять баллов, с запасом...В какой-то мере это признание нероссийского характера Крыма и необходимости отдельного абсолютно подхода к этой территории, к полуострову. Чрезмерные меры по обеспечению политической стабильности», – подчеркнул Данилов.

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В аннексированном Крыму на прошлых выходных траурными митингами почтили жертв российских терактов. Массовые мероприятия по всему полуострову проходили под патронажем местного российского руководства. Митинги посвящены памяти погибших в результате теракта, который произошел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

О том, что Кремль планирует провести массовые митинги в российских регионах для сплочения нации и в поддержку политики Владимира Путина, сообщали издания Коммерсант и РБК в конце прошлой недели. С 6 по 8 апреля по всей стране проходили митинги «Вместе против террора». Российские чиновники Крыма в короткие сроки организовали массовые мероприятия, которые на полуострове под фактическим запретом.

В городах соседней России также прошли траурные митинги. Особое внимание российские власти уделили тем городам, где 26 марта прошли массовые протесты против коррупции.

Подобные скорбные мероприятия в России проходят впервые. Люди не протестовали против терроризма даже после после трагедии «Норд-Оста», захвата школы в Беслане, взрывов жилых домов в Москве и серии терактов в Волгограде.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.