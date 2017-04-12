Госдепартамент: слова госсекретаря США о конфликте в Украине – «риторический прием»

В Государственном департаменте США назвали «риторическим приемом» слова государственного секретаря Рекса Тиллерсона, который ранее во вторник поставил под сомнение, что американцев должен беспокоить конфликт в Украине.

Именно этими двумя словами ответил на вопрос о словах госсекретаря представитель Госдепартамента Роберт Хаммонд, сообщило агентство «Блумберг».

Агентство напомнило, что Тиллерсон действительно в последнее время откровенно давал понять, что США и Европа не должны снимать санкций, наложенных на Россию из-за ее вторжение в Украину и аннексии Крыма. Он отмечал, что причины, по которым ввели эти санкции – вмешательство России на востоке Украины и оккупация Крыма – продолжают существовать.

Ранее во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сообщил, что во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» в тот день Рекс Тиллерсон сказал: «Какой интерес для американских налогоплательщиков интересоваться Украиной, кроме великих принципов? Или не Европа должна взять на себя эту ответственность?»

«Я ответил совершенно ясно, что Европа уже взяла эту ответственность. Она согласилась на санкции, и эти санкции и дальше действуют, потому что Европа не допускает возможности изменений границ, установленных после Второй мировой войны, не принимает того, что одно государство может позволить себе аннексировать кусок другого государства, потому что будет ящик Пандоры, если мы позволим это и закроем на это глаза», – сказал Эро журналистам после завершения встречи о своем ответе Тиллерсону.

Как добавил французский министр, он также заявил американскому госсекретарю, что именно в интересах налогоплательщиков США, чтобы Европа была безопасной и политически и экономически сильной, а не слабой, расколотой и безвольной.

Главы внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» по результатам встречи в городе Лукке в Италии приняли ранее во вторник итоговое заявление, в котором, в частности, повторили признание независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, осудили незаконную аннексию Крыма Россией и подтвердили политику ее непризнания и санкций против причастных, а также приверженность выполнению минских договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины. Они заявили, что особо ожидают от России выполнения ее обязательств и оказания влияния на сепаратистов, чтобы добиться и от них выполнения обязательств.

Участники встречи отметили, что поведение России несовместимо с международным порядком, основанным на правилах, и поэтому страны «Группы семи» остаются едины в применении широкого круга внешнеполитических инструментов, включая санкции, с целью убедить Россию вернуться на путь совместного уважения к этим ценностям. «Мы повторяем призыв ко всем сторонам выполнить их обязательства по минскими договоренностям, включая вывод иностранных вооруженных формирований и вооружений с территории Украины, возвращение Украине контроля за ее стороной международной границы и безопасный доступом и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся. Мы напоминаем, что продолжительность санкций четко связана с полным выполнением Россией ее обязательств по минскими договоренностями и ее уважением к суверенитету Украины», – говорилось в итоговом коммюнике встречи.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сразу после окончания встречи отправился с Италии в Россию с первым на этом посту визитом, прибыл в Москву и в среду должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в первую очередь, с целью лично донести до него позицию Запада и значительной части арабского мира по поддержке Москвой власти Башара аль-Асада в Сирии. Накануне визита в Вашингтоне сообщали, что стороны, кроме Сирии, обсудят и некоторые другие темы, среди которых будет и ситуация в Украине.

Перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с провел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.