Для строительства трассы «Таврида» российские власти полуострова собираются изъять 171 земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства имущества и земельных отношений аннексированного Крыма.

Сообщается, что подконтрольное России правительство Крыма, в частности, согласовало изъятие 12 земельных участков на территории Ленинского района, 16 – на территории городского округа Феодосия, 98 земельных участков и 8 объектов капитального строительства, располагающихся на территории Симферопольского района, 8 участков в Кировском районе и 43 – в Бахчисарайском районе.

«Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков, подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества», – заявила назначенный Кремлем министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

В феврале начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года.

Ранее депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.