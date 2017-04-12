ВМФ России в Средиземноморье усилили катером Черноморского флота «Юнармеец Крыма»

Противодиверсионный катер Черноморского флота России «Юнармеец Крыма» вошел в постоянное оперативное соединение Военно-Морского Флота России в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

«Планируется, что в дальней оперативной зоне ПРДК (противодиверсионный катер – КР) будет привлекаться к выполнению задач по охране кораблей при стоянке на не защищенном рейде, а также для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ. Катер оснащен новейшими техническими средствами и вооружением, позволяющим эффективно выполнять задачи по своему предназначению», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что катер такого класса впервые совершил дальний поход с выходом за зону черноморских проливов.

В начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

В Крыму 24 марта завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.