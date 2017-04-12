Наше место понадобилось инвестору – директор мини-рынка в Симферополе

Все причины, по которым снесли мини-рынок по улице Козлова в Симферополе, надуманны. Место в центре города понадобилось другому застройщику. Поэтому подконтрольные Кремлю городские власти пошли на демонтаж мини-рынка. Об этом в утреннем эфире Радио Крым Реалии заявил директор снесенного мини-рынка по улице Козлова в Симферополе Константин Попов.

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«Мы не находимся на сетях, мы находимся в охранных зонах, и есть договора сервитута. Газ мы перенесли еще в 2010 году, газа под нами нет, вообще не проходит. Мы находимся рядом с водоводом, 300 миллиметров, рядом 8-10 метров до водовода. То есть это все надумано. В 2016 году попадает через интернет к нам такая маленькая бумажка, что есть инвестор, который хочет на территории Центрального (рынка – КР) и на нашем месте построить какой-то инвест-проект. И мы, естественно, им как кость в горле», – сказал он.

Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе. Доступ на территорию мини-рынка запретили, исключение делали только для тех, кто забирал свое имущество. Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».