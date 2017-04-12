Известный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев намерен выступить в Симферополе. Об этом свидетельствуют рекламные афиши, размещенные в городе, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Постановка «Свободная любовь» по пьесе Леонардо Герша «Эти свободные бабочки», в которой одну из ролей играет Дюжев, запланирована на 14 мая в Музыкальном театре Симферополя. Кроме Дюжева в спектакле также задействованы российские актеры Дарья Фекленко, Татьяна Лютаева и Сергей Никоненко.

Билеты на представление можно приобрести в кассе театра.

Сам артист пока не комментировал свое предстоящее выступление в аннексированном Крыму.

17 мая в Симферополе анонсируют выступление грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили. В открытых источниках нет комментариев певца о его намерении посетить Крым.

Ранее российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в Крыму.

СБУ неоднократно выносила решения о запрете на въезд в Украину артистам, ранее выступавшим в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».