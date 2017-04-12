Крымским предприятиям устроили проверку из-за роста цен

На более, чем 1600 предприятиях торговли аннексированного Крыма прошли проверки порядка ценообразования с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Минопромполитики Крыма.

«По данным муниципальных образований республики с начала текущего года рабочими группами по проведению мониторинга и наблюдению за порядком ценообразования на продовольственные товары осуществлено 1660 наблюдений (в том числе 650 – за март текущего года) за порядком ценообразования на продтовары, включая 9 объектов торговли, обследованных по обращениям граждан», – заявил подконтрольный России замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев.

По его словам, по итогам мониторинга в крымские контролирующие органы за три месяца 2017 года направили 65 материалов обследования для принятия мер реагирования. Чиновник также добавил, что с предпринимателями регулярно проводится разъяснительная работа для «недопущения необоснованного роста цен на них».

В конце января в Крыму были зафиксированы цены на продукты выше, чем в Южном федеральном округе соседней России. По данным мониторинга цен подконтрольного Кремлю Севастпоольстата, в городе существенно подорожали 22 продукта из 40.