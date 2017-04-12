Шойгу анонсировал оснащение группировок российских войск в Крыму

На заседании проекта Коллегии Минобороны России обсудили «Государственную программу вооружения на 2018–2025 годы», которая предусматривает оснащение группировок войск в аннексированном Крыму и Арктике. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, «цель данной программы – обеспечить сбалансированное развитие системы вооружения Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов».

Проектом новой программы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике, отметили в российском военном ведомстве.

Украинская разведка сообщает о продолжающейся милитаризации аннексированного Крыма. Россия и дальше завозит на полуостров военную технику и личный состав своих Вооруженных сил.

В 2016 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял об угрозе из Крыма, милитаризацию которого активно проводит Россия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».