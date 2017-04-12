Главы МИД Украины и Грузии обсудили противостояние российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Варшаву встретился с главой грузинского МИДа Михеилом Джанелидзе. Главы внешнеполитических ведомств двух государств согласовали позиции по дальнейшему противодействию российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.

«Министры решительно осудили агрессивную политику Российской Федерации, которая грубо нарушает международное право и создает угрозу международной безопасности. Стороны подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии», – сказано в сообщении.

Дипломаты также обсудили дальнейшее развитие проекта ЕС «Восточное партнерство» и перспективы двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время.

22 июля Украина и Грузия будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений.