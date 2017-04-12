В Севастополе коммунисты вывели детей на митинг ко Дню космонавтики

В Севастополе 12 апреля представители местной организации российской партии КПРФ провели митинг, посвященный советскому Дню космонавтики.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, митинг прошел возле стелы, установленной на проспекте Гагарина в честь 25-летия первого полета человека в космос. В нем участвовали несколько десятков ветеранов и коммунистов. За участниками митинга наблюдали сотрудники полиции и российских спецслужб.

По наблюдению корреспондента Крым.Реалии, к стеле организованно приводили детей из детского сада и школ – возлагать цветы.

Дети из городской пионерской организации прочли стихи о планетах солнечной системы. Один из пионеров изображал советского космонавта Юрия Гагарина в шлеме и с моделью космического корабля «Восток». В прошлом году такую модель запускали в небо с помощью гелевых шаров.

12 апреля в Украине, России и других постсоветских странах отмечают День космонавтики. Праздник был установлен в честь первого полета человека в космос.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».