В Крыму будут судить российского экс-министра финансов полуострова

В Крыму сообщают о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего министра финансов подконтрольного Кремлю правительства полуострова. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба управления российского Следственного комитета по Крыму. Дело направлено в суд, отметили в ведомстве.

Как сообщается, бывшего главу министерства финансов Крыма обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность).

«По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый, в результате халатного отношения к своим должностным обязанностям, в нарушение установленного действующим бюджетным законодательством порядка, при отсутствии обоснованного бюджетного запроса, допустил включение в бюджет республики Крым и дальнейшую оплату за счет бюджетных денежных средств расходов Республиканского комитета по земельным ресурсам на погашение задолженности перед коммерческой организацией за работы, которые в действительности не выполнялись», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тем самым действиями обвиняемого был причинен ущерб региональному бюджету в размере более 13 миллионов рублей (около 6 млн грн).

«В обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому – земельный участок», – добавили в пресс-службе ведомства.

В сообщении пресс-службы не указана фамилия обвиняемого.

29 декабря 2015 года глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра финансов российского правительства полуострова Владимира Левандовского. В указе Аксенова отмечалось, что Левандовский освобожден от должности «согласно поданному заявлению». Позднее Аксенов объяснил отставку Левандовского его профессиональной непригодностью.