Торговые точки в районе мини-рынка по улице Козлова в Симферополе давно нужно было снести, но при этом предоставить людям новые рабочие места. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский активист, глава общественной организации «Чистый берег.Крым» Владимир Гарначук, комментируя демонтаж объектов мини-рынка, который состоялся накануне, 11 апреля.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F317308799&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Это скопище шалманов, которые были настроены в 90-е годы с полной антисанитарией. Я там был не один раз. И крымчане, симферопольцы знают, что этот нарыв давно нужно было удалять с тела Симферополя. Потому что такое позорище терпеть, которые было организовано так называемыми предпринимателями, перед центральным рынком, было невозможно... Там реально с работой проблема в Крыму. И людям нужно, конечно, предоставлять альтернативу», – сказал он.

По мнению Владимира Гарначука, с владельцами ларьков по улице Козлова в Симферополе «поступили по-хамски». Поскольку постройки снесли, не учитывая интересов их собственников.

«Ситуация с рынками вернулась в 90-е годы в Крыму. Фактически бандиты, которые не смогли отжать эти рынки и работали в туалетах, у них сейчас реванш. Они опять вернулись на рынки», – сказал он.

Рано утром 11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе. Доступ на территорию мини-рынка запретили, исключение делали только для тех, кто забирал свое имущество. Планы благоустройства этой территории опубликовали на сайте подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».